L’Amministrazione comunale interviene per fare chiarezza sulla situazione della scuola dell’infanzia di via Matteotti, al centro di segnalazioni e preoccupazioni da parte delle famiglie. I lavori di manutenzione sono stati affidati nella seconda metà di dicembre 2025 e si trovano ora nella fase di definizione operativa, in coordinamento con l’impresa incaricata, al fine di garantire la sicurezza degli ambienti scolastici e ridurre al minimo i disagi per bambini, famiglie e personale.

Le infiltrazioni di acqua piovana, segnalate tempestivamente dalla dirigente scolastica, sono da tempo all’attenzione degli uffici comunali, assicurano dall’Amministrazione, che mantengono un costante confronto con la direzione del plesso.

È previsto un nuovo sopralluogo tecnico già nella giornata di domani, venerdì 30 gennaio, per definire nel dettaglio le fasi degli interventi.

L’operazione principale riguarda l’impermeabilizzazione dell’intera copertura dell’edificio, necessaria per risolvere in modo definitivo le cause delle infiltrazioni. Seguirà la sostituzione degli infissi dell’aula maggiormente interessata, così da renderla pienamente fruibile e garantire la continuità dell’attività didattica durante le lavorazioni.

L’Amministrazione assicura che eventuali disagi saranno limitati allo stretto necessario e che, in accordo con la dirigenza scolastica, sono allo studio soluzioni organizzative temporanee.

