Una visita speciale ha animato oggi il Canile Primavera. Cinquanta bambini della scuola elementare di Santa Maria La Palma hanno raggiunto la struttura in gita scolastica, accompagnati dalle loro insegnanti, per visitare il rifugio che offre ospitalità e cure a centinaia di cani. I piccoli visitatori hanno osservato i cani uno ad uno, camminando tra i box senza fretta, ponendo domande sincere e ascoltando le storie dei pelosetti accuditi dai volontari del canile.

È la seconda gita scolastica accolta in poco tempo dal canile, un segnale importante che testimonia la scelta di portare i bambini in luoghi autentici, dove l’amore per gli animali si traduce in impegno quotidiano.

Un percorso educativo proseguito anche fuori dal canile, grazie alle donazioni portate dalle famiglie. Una giornata speciale per i bimbi che hanno scoperto una realtà importante che va protetta e aiutata a proseguire nella sua missione.

© Riproduzione riservata