Qualificare l’accoglienza e garantire la piena accessibilità ai servizi è uno degli obiettivi dell’Amministrazione Cacciotto. In questa direzione si inserisce il progetto “Spiagge Facili”, finanziato con 500 mila euro dalla Regione Sardegna nell’ambito del bando “L’Isola che accoglie: turismo accessibile e inclusivo in Sardegna”.

Il progetto prevede la realizzazione di tre tratti di litorale di Alghero attrezzati per consentire la fruizione del mare alle persone con disabilità, attraverso passerelle, piattaforme per l’accesso alla battigia, servizi igienici e parcheggi dedicati. I primi interventi partiranno al Lido e nel tratto fronte Palazzo dei Congressi, mentre è in fase di progettazione il sito individuato a Mugoni. Mercoledì a Porta Terra, si è svolta la riunione operativa con il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessora al Turismo Ornella Piras e l’assessore all’Ambiente Raniero Selva, insieme ai settori comunali e alle associazioni coinvolte nella co-progettazione e nella gestione degli spazi. «Un progetto di grande valore sociale che rafforza la vocazione turistica di Alghero puntando sull’inclusione», ha dichiarato il sindaco Cacciotto.

Le prime due spiagge saranno operative già dalla prossima estate, con percorsi completamente accessibili dall’ingresso al mare e servizi gestiti da operatori specializzati. Soddisfazione anche da parte dell’assessora Piras, che sottolinea come il progetto si sia classificato primo tra le 18 amministrazioni partecipanti al bando regionale, consentendo ad Alghero di rientrare nel circuito nazionale del turismo accessibile.

Il progetto prevede infine la realizzazione della Carta dell’Accessibilità, uno strumento di censimento delle strutture accessibili del territorio, che sarà elaborato con il coinvolgimento delle associazioni che si occupano di disabilità.

