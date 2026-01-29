Luce blu nel Palazzo del Marchese sede istituzionale del Comune di Porto Torres.

L’amministrazione comunale ha aderito alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, su invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e Anci per chiedere insieme a centinaia di comuni italiani “Stop alle bombe sui civili”.

Domenica 1° febbraio verrà illuminato con una luce blu il Palazzo del Marchese, un gesto per chiedere che cessino ovunque i bombardamenti sui civili e per ribadire il rispetto delle norme del Diritto internazionale umanitario.

Attualmente sono in corso 32 guerre e 23 situazioni di crisi, il numero più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale; il 90% delle vittime delle armi esplosive nei centri urbani sono civili; nel 2024, 59.524 civili sono rimasti uccisi da armi esplosive e 8.370 sono bambini.

Una situazione drammatica che scuote le coscienze e obbliga ad una riflessione sul pericolo di conflitti ulteriori che potrebbero coinvolgere altri Stati.

