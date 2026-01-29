Porto Torres, stop alle bombe sui civili: luce blu sul Palazzo del MarcheseUna situazione drammatica che scuote le coscienze
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Luce blu nel Palazzo del Marchese sede istituzionale del Comune di Porto Torres.
L’amministrazione comunale ha aderito alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, su invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e Anci per chiedere insieme a centinaia di comuni italiani “Stop alle bombe sui civili”.
Domenica 1° febbraio verrà illuminato con una luce blu il Palazzo del Marchese, un gesto per chiedere che cessino ovunque i bombardamenti sui civili e per ribadire il rispetto delle norme del Diritto internazionale umanitario.
Attualmente sono in corso 32 guerre e 23 situazioni di crisi, il numero più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale; il 90% delle vittime delle armi esplosive nei centri urbani sono civili; nel 2024, 59.524 civili sono rimasti uccisi da armi esplosive e 8.370 sono bambini.
Una situazione drammatica che scuote le coscienze e obbliga ad una riflessione sul pericolo di conflitti ulteriori che potrebbero coinvolgere altri Stati.