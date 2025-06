Urta una moto e scappa, poi ci ripensa e si presenta alla caserma dei carabinieri. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, a Porto Torres, poco prima delle 17, quando un’auto, una Mercedes Gla mentre procedeva in via dell’Industria, in fase di sorpasso ad una moto di grossa cilindrata, ha impattato contro una seconda, una Kawasaki Z1000 che procedeva nella stessa direzione e si apprestava a svoltare in via Guarino, di fronte al McDonald’s.

Nello scontro il centauro, un turista tedesco di 40 anni, è finito a terra riportando alcune fratture. L’uomo, soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato trasferito al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.

Il conducente dell’auto ha proseguito la sua corsa, ma in seguito rintracciato si è presentato alla compagnia dei carabinieri di via Antonelli. Sul posto la stradale della Polizia di Stato per i rilievi e la costruzione della dinamica.

