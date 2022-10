Dopo una tregua di alcune settimane ancora acque inquinate e chiazze schiumose di idrocarburi nei litorali di Porto Torres: residui oleosi a volte lunghi oltre un centinaio di metri che rovinano la battigia.

Come si è notato oggi lungo la bellissima costa calcarea dietro la spiaggia di Balai.

Le cause le conoscono tutti: il lavaggio di stive di imbarcazioni in mezzo al mare e la cattive abitudini di qualche natante, che anziché smaltire regolarmente gli oli preferisce abbandonarli in acqua, pensando di abbassare i propri costi.

Le correnti e i venti trasportano gli effetti di queste azioni scorrette in riva. Vanificando gli sforzi di tutti coloro, la maggioranza, che tentano di tenere il mare pulito.

