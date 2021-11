Lunedì 22 novembre prenderà il via a Porto Torres la terza dose della campagna vaccinale anti Covid. Sarà riservata, fino al 27 novembre, agli over 80 e ai soggetti fragili. ATS Sardegna sta attivando un hub straordinario nella palestra della scuola Bellieni in piazza don Milani, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale e del volontariato turritano.

Si potrà ricevere il vaccino solo su prenotazione.

Come nelle precedenti occasioni, l'attivazione del punto vaccinale è stato possibile grazie alla collaborazione dell'associazionismo cittadino, in particolare della Consulta del volontariato, del Cisom, degli Scout, dell'Avis di Campanedda e della compagnia barracellare, che stanno curando anche stavolta le prenotazioni e la logistica.I cittadini turritani che hanno dai 60 agli 80 anni potranno invece ricevere la terza dose nell'hub sassarese di via Grazia Deledda.

Porto Torres ha già ospitato due campagne vaccinali: tra marzo e aprile nella sala Filippo Canu del centro culturale era stato attivato un hub rivolto agli ultraottantenni. In quella occasione erano stati vaccinati circa 1200 utenti.

La seconda, il 17, 18 e 19 giugno al palazzetto dello sport con una tre giorni dedicata ai cittadini dai 40 ai 79 anni che non si erano già prenotati all'hub di Promocamera a Sassari.

