Porto Torres, affidato il progetto per ampliare il canile di Monte RosèNuovi spazi per i 180 cani ospitati nella struttura
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Il Comune di Porto Torres ha affidato il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economico per l’ampliamento del canile comunale di Monte Rosè. L’obiettivo dell’amministrazione è procedere con la realizzazione di nuovi spazi replicando un ambiente che supporti le esigenze fisiche ed emotive dei cani, - attualmente circa 180 - riducendo l'impatto negativo del confinamento e aumentando il loro benessere globale per favorire la loro adozione.
Il benessere animale rappresenta un punto fermo della gestione della lotta al randagismo, e allo stesso modo garantisce un ottimale stato di salute dell'animale, situazione che si cerca di assicurare contenendo la spesa pubblica. Pertanto è necessaria una valutazione tecnica ed economica con analisi preliminare dello stato attuale della struttura e delle necessità di ampliamento, valutando gli spazi e le infrastrutture necessarie, come i recinti, le aree di socializzazione e servizi veterinari, stimando i costi relativi alla realizzazione dell’ampliamento, comprese le spese per materiali e manodopera. Inoltre si valuteranno i tempi di realizzazione con stima delle tempistiche per ogni fase del progetto, oltre alla sostenibilità economica, comprensiva di analisi dei possibili ritorni.