Dipinti, sculture e decorazioni per abbellire alcuni angoli caratteristici della città di Porto Torres, pronta ad abbracciare l’arte per cambiare volto. Con una delibera di giunta il Comune turritano ha firmato il protocollo d’intesa con l’Accademia delle Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, per la realizzazione di attività relative ad interventi urbani pittorico- scultorei nel territorio comunale.

L’obiettivo quello di attivare attivare azioni ed iniziative che conducano al recupero ed alla valorizzazione dell’identità culturale turritana e dei suoi simboli. I docenti dell’Accademia, Federico Soro e Giovanni Sanna, avevano già manifestato la loro disponibilità a condividere un progetto artistico, con iniziative di interesse comune. L’intesa rappresenta per il Comune un’eccezionale occasione di manutenzione, cura e valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e culturale della città di Porto Torres e, per l’Accademia, una possibilità di formazione sul campo per gli studenti e un’opportunità per mettere a frutto la formazione.

L'Accademia e il Comune di Porto Torres metteranno a disposizione il personale scientifico, tecnico ed amministrativo che coopererà alla realizzazione degli obiettivi comuni, nonché le necessarie infrastrutture, quali locali e attrezzature, ed a privilegiare reciprocamente le rispettive competenze. la proprietà delle opere realizzate in occasione del progetto rimarrà in capo al Comune al quale vengono ceduti dagli autori anche tutti i diritti di utilizzazione delle stesse.

