La “Festa della Musica” chiude la rassegna concertistica Musicando per la città in programma a Porto Torres, venerdì 21 giugno dalle ore 19.30, nella cornice delle Tenute Li Lioni, il palcoscenico immerso nel verde che ospiterà l’evento inserito nel cartellone delle manifestazioni del Ministero della Cultura.

Il 21 giugno si celebra la trentaseiesima edizione della Festa della Musica, l’evento internazionale che in tutta Europa accoglie il solstizio d’estate. Una celebrazione collettiva all’insegna del talento e della passione per la musica. Dal rock alla polifonia, dalla musica classica a quella contemporanea per un pubblico variegato. Ospiti speciali saranno i Mildred, la rock-band locale nata nel 2015 dal bisogno di trasformare in accordi distorti e ritmi incalzanti le sensazioni della vita di tutti i giorni. Il gruppo, composto da Francesco Zizi (batteria), Elias Casula (basso), Gianluca Era (voce) e Marco Era (chitarra), si esibirà in un esclusivo set acustico, con arrangiamenti originali e che alternano melodia e potenza. Sul palco ad animare la serata, saliranno anche gli allievi e i docenti della Scuola Civica di Musica “De Andrè” che in gruppo o da solisti daranno vita alle loro performance, frutto di un anno di studi e preparazione. Accanto ci saranno gli insegnanti di canto e chitarra, anche loro protagonisti di esibizioni e di uno spettacolo allestito nello splendido spazio all’aperto delle Tenute. Ragazzi e ragazze hanno l’obiettivo di celebrare la musica e di cancellare genere e gusto.

Tra le novità il coro delle voci bianche, nato in questa annualità nella scuola di via Pacinotti, diretto dal maestro Laura Lambroni. La festa sarà arricchita dal gusto e dalle pietanze delle Tenute, un evento dove musica e gastronomia convivono. Il concerto si inserisce nella manifestazione Musicando per la città organizzata dall’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico, Donatella Parodi.

© Riproduzione riservata