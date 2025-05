Cinghiale a spasso in pieno centro a Sassari: ieri sera il mammifero, forse attirato dalle bancarelle che vendono cibo in piazza Castello, stava gironzolando in tutta tranquillità tra le persone presenti in centro. Come se quello fosse il suo habitat naturale si è poi fermato nell'area verde sopra il Barbacane per riposare. Impressionati, ma anche incuriositi i cittadini da questa insolita presenza nel centro cittadino.

