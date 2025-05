Acque eccellenti e ottimale gestione ambientale della fascia costiera di Sorso. Ancora una volta il Comune della Romangia si è visto assegnate quattro bandiere blu nelle spiagge della Marina e della quarta, quinta e settima discesa a mare. Si tratta della conferma della qualità del mare, del suo decoro e dei servizi offerti.

Martedì 13 maggio, nella sala convegni del Cnr a Roma, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha reso nota la lista delle spiagge Bandiera Blu per il 2025, con le località marine e lacustri che si distinguono per eccellenza ambientale sulla base dei parametri di valutazione di pulizia delle acque, gestione dei rifiuti, aree verdi, presenza di piste ciclabili, servizi sulle spiagge e nel comune. Nell’elenco c’èra anche quest’anno il litorale di Sorso, uno dei luoghi tra i più frequentati dai locali e dai turisti. Alla cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti, in rappresentanza del Comune di Sorso, hanno preso parte gli assessori Federico Basciu e Agostino Delogu.

