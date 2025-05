Luna Park ancora in fila, in attesa di uno spazio nel territorio comunale di Porto Torres, per poter allestire il parco divertimenti in occasione delle festività della Festha Manna. Protestano i giostrai e i consiglieri comunali dell’opposizione si schierano contro il Comune.

«Cosi come abbiamo votato il Regolamento comunale unico per la disciplina dell’occupazione di spazio e aree spettacoli viaggianti, allo stesso modo possiamo votare una deroga se sussistono condizioni particolari come quella che si presenta quest’anno, così da individuare un’area idonea per il Luna Park», sostengono i gruppi consiliari dell’opposizione, rappresentati da Quirico Bruzzi, Ivan Cermelli, Michele Bassu, Costantino Ligas e Bastianino Sanna.

Nei giorni scorsi gli esponenti della minoranza hanno protocollato una richiesta di commissione congiunta – Cultura e Attività Produttive - dove si chiedeva la partecipazione della Capitaneria di porto e della Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna «per verificare la possibilità di utilizzo dell’area portuale per l’installazione del parco divertimenti, o di esplorare soluzioni alternative sul territorio comunale come l’area dietro il Consorzio Agrario, già impegnata in passato dalle giostre».

Inoltre nella richiesta si sottolinea l’importanza di definire un percorso operativo per salvaguardare una componente essenziale della festa.

«I cittadini hanno diritto di godere del Luna Park, una tradizione che si ripete oramai da oltre 50 anni», precisa il gruppo consiliare. «Da circa un anno viviamo una situazione di scontro tra il presidente della Port Authority e il sindaco di Porto Torres, un contrasto che impedisce il dialogo e la definizione di alcune criticità», aggiungono i consiglieri. Nel frattempo l’amministrazione comunale ha convocato il consiglio comunale in via urgente, domani 16 maggio alle ore 10.30, per discutere sulle disposizioni al Regolamentoper la disciplina del suolo pubblico reletive alla concessione di aree private da destinare a parchi divertimenti.

