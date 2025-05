Sassari cerca 64 figure per i nuovi cantieri comunali Lavoras dopo che l'Aspal ha pubblicato l’avviso per la ricerca di personale che riguarda anche il capoluogo turritano. Il bando con tutte le informazioni può essere consultato nell’albo pretorio Aspal e sul sito del Comune.

Nello specifico si parla di rapporti di lavoro di 8 mesi per 30 ore settimanali, mediante cooperative sociali di tipo B. La scadenza delle domande è quella delle ore 14 del 21 maggio, con istanze da presentare sul portale Sardegna Lavoro.

I profili richiesti sono: 4 giardinieri qualificati, 3 muratori in mattoni, un idraulico specializzato e uno qualificato, un falegname serramentista, un conduttore di macchinari di movimento terra, 5 figure per personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde, 13 manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate, 4 manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche, 13 impiegati amministrativi, un archivista fascia I, 2 archivisti fascia II e III, un perito agrario, 3 tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate, 4 tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate, 6 tecnici di cantiere edile e un tecnico gestore di basi di dati.

