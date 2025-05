Obbligo di firma per il 51enne sassarese sorpreso all'una di stanotte nel cortile della scuola di infanzia in via Camboni a Sassari. Al termine della direttissima, oggi in tribunale, la giudice Claudia Sechi - il pm era Antonio Piras - ha disposto la misura per l'uomo, difeso dall'avvocato Paolo Spano.

Secondo le accuse, sarebbe stato sorpreso dai carabinieri all'interno dell'istituto, dopo l'una di stanotte, con in mano un barattolo di nutella che ha sostenuto essere suo. Ma proprio stanotte qualcuno si era introdotto nel complesso rompendo una finestra e consumando dei cibi destinati ai bambini. Azione peraltro già compiuta in altre occasioni, sempre nella stessa scuola ma senza trovare responsabili.

