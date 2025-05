Riapre il Beach Club A-Mare in località Calabona. In virtù di nuove autorizzazioni la società dei Bagni del Corallo ha avviato le operazioni di montaggio dello stabilimento balneare nella costa a sud di Alghero, il quale sarà realizzato con strutture «a carattere precario, temporanee e amovibili», si legge nella comunicazione indirizzata a tutti gli enti di competenza. Il 30 settembre, infatti, le opere saranno rimosse.

Lo stabilimento nell’estate del 2024, a poche settimane dall’inaugurazione, aveva dovuto chiudere perché il Comune aveva sospeso le autorizzazioni. Uno stop subito revocato su disposizione del Tar che aveva finito per dare ragione alla società. Poi un nuovo stand-by, questa volta per mano della Procura.

Ora, per la stagione 2025, tutto sembra essere stato risolto e chiarito. La Regione Sardegna ha rilasciato una nuova concessione demaniale, a carattere stagionale, per la durata di 12 anni, per il posizionamento di lettini e ombrelloni.

