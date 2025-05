La futura Città Metropolitana di Sassari incontra le borgate.

L’amministratore straordinario del prossimo ente, Gavino Arru, si è confrontato nei giorni scorsi con la delegazione del Comitato di Ottava e la sua presidente Donatella Soggiu, con “Miglioriamo bancali” e il presidente Luciano Carboni, e il comitato de“La Landrigga insieme” rappresentato dal presidente Fabrizio Testoni.

Insieme a loro anche il dirigente del Settore Viabilità Giovanni Milia e il presidente della Confesercenti del Nord Sardegna Giuseppe Boccia.

Gli esponenti delle varie borgate hanno esposto i problemi dei propri territori dovuti in particolare a carenze infrastrutturali e di servizi.

«Queste occasioni - riferisce Arru – rappresentano un momento di grande importanza per raccogliere esigenze e proposte al fine di programmare interventi condivisi e perimetrati alle reali necessità del territorio. Tali incontri con i rappresentanti delle borgate sono di grande utilità per provvedere insieme agli interventi immediati e programmare opere strutturali per il futuro».

© Riproduzione riservata