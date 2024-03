Via libera al progetto esecutivo per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del campo comunale di piazza Cagliari, l’area di gioco che ospita il campionato di Promozione del Porto Torres calcio. La giunta comunale, assessorato ai Lavori pubblici guidato da Simona Fois, ha approvato il piano degli interventi delle aree del campo comunale, al fine di garantirne la fruibilità e di completare l’iter avviato e non concluso per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (Cpi).

Il costo complessivo dell’intervento è pari a 140mila euro, risorse inserite nel bilancio di previsione 2023-2025.

L’intervento andrà a completare i lavori di riqualificazione in corso della cittadella sportiva dove si sta procedendo nella realizzazione di un centro fitness sotto la tribuna coperta del campo comunale, un’opera da 1 milione e mezzo di euro. Si tratta di un impianto sportivo formato da due volumi collegati tra loro da un piccolo corridoio.

Il primo spazio sarà destinato ad ospitare una palestra di 101 metri quadri, con capienza per 25 persone, mentre il secondo di 245 metri quadri ospiterà gli spogliatori ed altri servizi.

