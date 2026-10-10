Torna operativa a Sassari la Commissione disabilità. L’organo comunale aveva concluso il proprio operato, con la precedente amministrazione e, dal prossimo 21 ottobre, riprenderà i lavori in una riunione, a cui presenzieranno le associazioni che ne fanno parte e che hanno risposto all’avviso di Palazzo Ducale. e nell’occasione si eleggerà il presidente. Nell’organico anche due consiglieri comunali, Chiara Musio, consigliera cinquestelle, e Pietro Pedoni, di Fratelli d’Italia. Negli intenti del Comune la Commissione “ha tra i suoi compiti quello di dar voce ai bisogni delle persone con disabilità del territorio comunale, diffusione dei temi legati alla disabilità con campagne di sensibilizzazione, opera per favorire l'inserimento delle politiche sulle disabilità”. “Può- continua il regolamento- suggerire proposte al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale, nella fase di impostazione della proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale aventi ad oggetto interventi che coinvolgano le persone con disabilità”.

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