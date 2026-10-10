Trovato il corpo senza vita di Marcello Fini, il pescatore sassarese inghiottito dalle onde a Valle della LunaLo hanno rinvenuto i sommozzatori dei Vigili del fuoco sui fondali, in una zona poco distante dalla scogliera dove era andato a pescare ieri mattina
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È stato trovato privo di vita Marcello Fini, il bodybuilder sassarese di 32 anni, scomparso ieri mattina a Stintino nella zona della Valle della Luna.
Sono stati i sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco a rinvenire il corpo sui fondali, intorno alle 10.20, poco distanti dalla scogliera dove con la canna da pesca era andato a pescare.
L’uomo era stato travolto dalle onde e trascinato in mare. Dopo le ricerche che avevano coinvolto Guardia costiera, vigili del fuoco e barracelli, il triste epilogo a circa ventiquattr’ore dalla scomparsa avvenuta ieri mattina.