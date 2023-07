I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in località Poltu Quatu, nella scogliera adiacente all'ingresso del porto, per soccorrere un uomo che non riusciva a trovare la via del ritorno dopo essersi addentrato in un sentiero per andare a pescare.

Dopo numerosi tentativi, e ormai stanco, ha chiamato i soccorsi. Con l'aiuto del gommone degli ormeggiatori del porto, è stato identificato e recuperato.

Era in buone condizioni di salute, solo sfinito e disorientato.

A supporto della squadra di terra si è anche alzato in volo l'elicottero del reparto volo di Alghero Fertilia.

(Unioneonline/D)

