Ploaghe rientra nel Sistema bibliotecario Coros Figulinas.

Lo comunica, con soddisfazione, il sindaco Carlo Sotgiu che dichiara: «Forse non tutti sanno che dal 1997 diversi comuni del circondario, con Tissi col ruolo di capofila, hanno unito le proprie biblioteche per istituire il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas. Il sistema, oltre a garantire un numero di servizi, attività e libri decisamente maggiore, ha potuto contare su un finanziamento regionale annuale cospicuo, utile per abbattere i costi a carico dei comuni».

«Per ragioni non del tutto conosciute il comune di Ploaghe, nel 2010, ha deciso di uscire dal sistema per intraprendere una gestione autonoma perdendo così il finanziamento regionale, destinato solo alle forme associate, e finanziando totalmente dal bilancio la propria biblioteca - aggiunge il primo cittadino -. Già nel 2016 abbiamo provato a rientrare, ma il nostro nuovo ingresso ha incontrato alcune difficoltà burocratiche».

«Oggi finalmente ci siamo, entro l'inizio dell'estate la nostra biblioteca farà nuovamente parte del sistema bibliotecario insieme ad altri 10 comuni appartenenti all'unione del Coros - conclude Sotgiu -. Un risultato di cui andiamo fieri e di cui, siamo certi, beneficerà tutta la comunità. Un grazie di ai sindaci del sistema che hanno deliberato il nostro ingresso».

© Riproduzione riservata