Si è conclusa, domenica 23 giugno, la seconda edizione della mostra di pittura "I mille colori dell'arte" a cura di Maria Franca Vargiu.

Allestita al centro sociale di Ploaghe, ha accolto un vasto pubblico di appassionati ed esperti, come la famosa pittrice Aline Spada che si è complimentata con gli autori per i lavori esposti divisi in tre sezioni: junior, senior e ultrasenior. Un piccolo grande successo soprattutto per la mission di cui l’evento si è fatto portavoce.

Alcuni dipinti infatti sono stati realizzati dagli ospiti della casa San Vincenzo di Ploaghe, altri ancora da principianti e la maggior parte da persone amanti dell’arte che hanno seguito il laboratorio di pittura da uno o due anni, seguite con professionalità e passione dall'artista Maria Franca Vargiu.

L’organizzazione ringrazia i visitatori per la generosità delle offerte che saranno destinate ai bambini del Guatemala dove un nostro compaesano, Alessandro Carta con la sua compagna Agnese Sabatino svolge, da due anni, azione di volontariato in un villaggio indigeno del Guatemala, Cerro la Granadiglia, dove i bambini sono vittime del lavoro minorile, mettendo a repentaglio la loro vita poiché lavorano con la polvere da sparo, unica fonte di reddito in quei luoghi. La loro associazione, "Sulla strada" ha dato l'opportunità ad Alessandro e Agnese di poter lavorare a diversi progetti a beneficio dei piccoli e delle loro famiglie, per salvaguardare la loro salute e favorire l'indipendenza dal punto di vista lavorativo.

L’augurio è che tutto l'impegno profuso dai due volontari dia risultati confortevoli per la realizzazione dei loro progetti. Gli organizzatori ringraziano il Sindaco e tutta l'Amministrazione Comunale per la concessione degli spazi per i laboratori di pittura presso la Biblioteca Comunale e per l'allestimento della mostra presso il centro sociale. Un ringraziamento particolare anche ad Angela Fiori per la collaborazione e l’ assistenza nella gestione della mostra.

«Supportare queste iniziative lodevoli ci rende orgogliosi - sottolinea l’assessora Lorena Tedde -, la comunità ploaghese ha sempre avuto un occhio di riguardo verso i più bisognosi e si è mobilitata in svariate occasioni per iniziative benefiche come queste. Ci auguriamo che possano essere sempre più numerose».

