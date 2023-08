Sarà una grande festa all'insegna della tradizione culinaria quella che si terrà sabato 5 agosto, a partire dalle 20.30, a Ploaghe che celebra la sagra della pecora e dei prodotti tipici.

A ospitare la manifestazione sarà la Piazza San Pietro e la parte terminale del Corso Spano, e non più il campo "Cabigiosu". Visto lo spostamento nel centro del paese gli organizzatori hanno dovuto modificare l’organizzazione complessiva della sagra che quest’anno non sarà esclusivamente a base di pecora bollita.

Con l’acquisito del ticket sarà infatti possibile degustare quattro differenti tipologie di carne: la pecora in verde, il “ghisadu” di pecora, la pecora arrosto e la tradizionale pecora bollita. A cimentarsi ai fornelli saranno le numerose associazioni aderenti all’iniziativa che, grazie ai propri infaticabili cucinieri, faranno gustare ai presenti uno dei sapori più tipici della cucina ploaghese. Saranno inoltre presenti diversi stand per la vendita di prodotti tipici locali ad iniziare dal prosciutto e dalla salsiccia di pecora passando per i prodotti di altre numerose attività locali come il pane, i dolci e altri oggetti tipici dell’artigianato ploaghese.

Ad animare la serata il gruppo folk "Salvatore Manca" di Ploaghe mentre dalle 22 il concerto della band "Controtempo" in Piazza San Pietro.

«Quest’anno sarà una sagra votata all’innovazione - ha sottolineato il sindaco del centro del Coros, Carlo Sotgiu -. Abbiamo sempre pensato che un evento come questo potesse essere vissuto al meglio nel cuore del paese nonostante le difficoltà logistiche che cercheremo di superare. Ci tengo a ringraziare tutti i volontari delle associazioni e dei comitati che hanno dato un contributo fondamentale all’organizzazione dell’evento».

