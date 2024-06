Dal 20 al 23 giugno, nei locali del centro sociale di Ploaghe, si terrà la seconda edizione della mostra di pittura "I mille colori dell'arte" a cura dell'artista Maria Franca Vargiu. L'inaugurazione si terrà il 20 giugno alle 17.

I laboratori sono stati curati dalla stessa pittrice che ha operato con tanta pazienza, amore e professionalità.

I corsi di pittura hanno avuto come obiettivo l'inclusione e si sono diversificati in tre sezioni: Junior, Senior e ultra Senior.

Un altro laboratorio di quattro giorni, patrocinato dal comune di Ploaghe, si è tenuto nel mese di maggio e ha visto coinvolte sedici partecipanti seguite sempre da Maria Franca Vargiu con la collaborazione di Angela Fiori. Nei mesi di febbraio e marzo 2024, Maria Franca Vargiu e Gina Congiatu hanno svolto un'azione di volontariato presso la casa di riposo San Vincenzo di Ploaghe che ha visto impegnati gli ospiti della struttura in piccole opere d'arte che verranno esposte nella mostra.

Tutti i laboratori si sono tenuti nella biblioteca comunale in Piazza Convento. Pertanto l’organizzazione ringrazia l'amministrazione comunale per la gentile ospitalità nei meravigliosi locali della Biblioteca, ambiente in cui si è lavorato in modo sereno e confortevole.

Ai visitatori che potranno donare un’offerta, verrà donato un segnalibro artistico, il cui ricavato andrà ai bambini del Guatemala dove Alessandro Carta, assieme alla compagna Agnese, svolge da due anni un progetto di volontariato con l'associazione "Sulla strada Onlus", nella città di Cerro la Granadilla. In questa città, come in altre del Guatemala, i bambini sono vittime del lavoro minorile.

I due volontari sono grati all'Associazione che ha dato loro fiducia accompagnandoli in questa meravigliosa esperienza di vita. La mostra resterà aperta nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

