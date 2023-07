Sono state attribuite a Laore le competenze per avviare i lavori nelle strade rurali di Ploaghe. Lo comunica il consigliere regionale Gian Filippo Sechi.

«Per questi lavori è stato stanziato un finanziamento complessivo di 850mila euro (650mila euro per il 2023 e 100mila per le due annualità 2024 2 2025), grazie ad un emendamento che ho presentato nella finanziaria 2023 - dichiara Sechi -. Con questa delibera si avvia di fatto l’iter procedurale per la realizzazione degli interventi particolarmente attesi dai tanti imprenditori agricoli e proprietari di terreni della zona di Ploaghe che da tempo segnalavano le pessime condizioni delle strade di accesso alle loro aziende. In alcuni casi, specie nel periodo invernale e con condizioni climatiche avverse, diventa praticamente impossibile percorrere le arterie di penetrazione agraria. I lavori di manutenzione delle strade non venivano effettuati da diversi anni e dunque questo intervento si era reso particolarmente urgente. Ora Laore - conclude Sechi - dovrà raccordarsi con il Comune per ottenere tutte le schede tecniche degli interventi e per la predisposizione dei progetti. La delibera della Giunta regionale fissa i tempi necessari per portare a termine tutto l’iter procedurale propedeutico all’avvio dei lavori».

Un’altra buona notizia per Ploaghe arriva sempre dalla Giunta regionale. Nell’ultima riunione dell’esecutivo sono stati destinati 300mila euro per interventi nelle strade urbane del paese.

© Riproduzione riservata