«Dalla regione arrivano 455mila euro per la pista di atletica leggera di Ploaghe. È una bella e attesa notizia quella che arriva dalla Regione. Da tempo avevo sollecitato lo stanziamento delle somme necessarie per intervenire nell’impianto sportivo comunale dedicato alla memoria di Lello Baule».

Lo comunica il consigliere regionale dell'Udc, Gian Filippo Sechi, che aggiunge: «Per me è motivo di grande orgoglio e gioia perché tra le altre cose si interviene in una struttura che a suo tempo, come assessore comunale, avevo fortemente voluto. Ricordo ancora la soddisfazione quando riuscimmo a consegnare alla nostra comunità l’impianto sportivo e già allora sapevamo quanto fosse necessario reperire altre somme per renderlo ancora più fruibile non solo agli atleti ma a chi assiste alle gare».

«Ora con questa somma sarà possibile effettuare gli urgenti e indispensabili interventi per il completamento degli spogliatoi, per la realizzazione della tribuna e quelli per l’efficientamento energetico - conclude Gian Filippo Sechi -. L’atletica leggera vanta a Ploaghe una tradizione che la inserisce tra le realtà più virtuose del panorama sardo e per questo motivo è ancora più importante poter contare su un impianto sportivo adeguato. La delibera della giunta regionale, proposta dall’assessore Biancareddu che ringrazio insieme al resto dell’esecutivo, fa seguito allo stanziamento complessivo di circa 4 milioni di euro previsto per l’impiantistica sportiva regionale che consentirà di intervenire in diverse strutture dell’Isola».

