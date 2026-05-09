Hanno perlustrato in lungo e largo la pineta di Platamona, per restituire decoro ad un’area tra le più frequentate nel tempo libero, spingendosi fino alla pista ciclabile e sulla spiaggia nella discesa a mare del “Quarto pettine”. Sono i volontari dell’associazione onlus Plastic Free, ancora una volta impegnati in un’azione concreta diretta a restituire dignità ad uno dei tratti importanti del litorale della riviera di Sorso.

Sono stati rimossi circa 200 chili di rifiuti, tra bottiglie di vetro e plastica, lattine e carta, materiale di ogni genere raccolto e differenziato correttamente, un impegno costante per la tutela ambientale, specie nei luoghi dove spesso si verificano comportamenti scorretti diretti che lasciano tracce e messaggi negativi.

Molto spesso è difficile individuare i responsabili, nemici dell’ambiente che abbandonano rifiuti deturpando luoghi di pregio, scelti dai frequentatori assidui che segnalano lo stato di degrado dei luoghi, dove i volontari hanno rimesso ordine e pulizia.

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