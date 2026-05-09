«Investire in spazi pubblici dedicati a bambini, bambine e famiglie significa investire nella qualità della vita delle comunità». Con queste parole il consigliere regionale Valdo Di Nolfo annuncia l’inaugurazione del nuovo punto giochi di Sa Segada, in concomitanza con l’apertura della decima edizione della Sagra delle Fragole.

L’intervento rientra in un finanziamento regionale complessivo da 125mila euro destinato al Comune di Alghero guidato dal sindaco Raimondo Cacciotto per la realizzazione di nuove aree gioco nelle borgate della bonifica storica della Nurra. Oltre a Sa Segada, i progetti interesseranno Guardia Grande, Santa Maria La Palma, Maristella e Fertilia.

«Parliamo di interventi dal grande valore sociale - sottolinea Di Nolfo - perché contribuiscono a rendere le borgate sempre più vivibili, inclusive e a misura delle famiglie. Avere spazi sicuri, curati e dedicati ai più piccoli significa anche creare occasioni di incontro, comunità e condivisione».





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