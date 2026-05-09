Quasi 3 milioni di euro per i lavori destinati al centro intermodale della sostenibilità a Sassari nel quartiere di Santa Maria di Pisa. Due interventi finanziati dai fondi del programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia con 1 milione e 695 mila euro e 1 milione e 24 mila. Gli obiettivi sono“convertire” l’attuale capolinea della metropolitana di superficie a Santa Maria di Pisa nel principale polo intermodale per i flussi della mobilità sostenibile e collegare Sassari 2 con Baddimanna.

Il futuro cantiere, che dovrebbe partire entro maggio, tra via Donizetti, via Leoncavallo e via Cilea, mira a promuovere l’interscambio tra le auto private, le biciclette e i mezzi pubblici. «Vogliamo incentivare l’uso della metropolitana di superficie e gli spostamenti a piedi o in bicicletta, riducendo così i problemi di traffico e di sosta delle auto e migliorando la qualità delle condizioni di vita e di benessere del quartiere», riferisce l’assessore alle Infrastrutture per la mobilità e al Traffico, Massimo Rizzu. Nello specifico sarà sistemata l’area di parcheggio in via Paganini e integrata con un’area per la sosta delle biciclette. Compresa poi, in via Donizetti, la realizzazione delle piste ciclabili in continuità con quelle realizzate di recente oltre alla riqualificazione dei percorsi pedonali, anche allo scopo di contenere la velocità delle auto. Si prevede infine il rifacimento del campo sportivo esistente, ora in stato di abbandono, dove verrà realizzato un campo polivalente per il basket, il calcio a cinque e la pallavolo, includendo anche un edificio dotato di impianti fotovoltaici e solare termico in copertura.

Questo verrà destinato a spogliatoi, uffici, punto di ristoro e servizi igienici pubblici. Infine, saranno sistemati gli accessi e il verde pubblico. L’altro intervento invece, che dovrebbe iniziare a giugno, interesserà l’area tra via Baldedda, via Ruffilli, via Monte Furru e via Piredda, a Baddimanna. «Avrà lo scopo di ricucire Sassari 2 e Baddimanna- conclude Rizzu- attraverso la riqualificazione della viabilità esistente, l’integrazione con percorsi ciclabili e pedonali, la modifica dei parcheggi e dell’area mercatale e la sistemazione del verde».

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