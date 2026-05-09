Sensibilizzare a Sassari sul tema dell’uso di droghe e di alcol, in particolare tra i giovani. E’ lo scopo della campagna di prevenzione “Fuori dal giro” della polizia locale che, per la prima volta, esce dalle scuole per confrontarsi con la cittadinanza.

L’appuntamento, aperto a tutti, è in programma il 13 maggio alle 17:30, nella sala parrocchiale del Santissimo Nome di Gesù, nel quartiere di Ottava, in occasione del decennale del movimento scout Asci. Nel corso dell’evento saranno illustrati i rischi psico-fisici dovuto all’uso e all’abuso di sostanze stupefacenti e alcol insieme agli aspetti emotivi e sociali che ne conseguono, in particolare in ambito familiare.

Riflessione e approfondimento quindi sul problema ma anche una dimostrazione pratica a cura delle unità cinofile del Nucleo Sicurezza Urbana. I partecipanti potranno infatti assistere all’abilità di Ares e Thor, i cani addestrati per il contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

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