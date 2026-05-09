Mattinata dedicata all’educazione civica e alla cultura della legalità all’istituto superiore Angelo Roth Ipsar di Alghero, dove martedì 5 maggio i carabinieri della Stazione di Alghero hanno incontrato circa 150 studenti tra i 16 e i 17 anni. L’iniziativa, promossa dall’istituto scolastico, rientra in un più ampio percorso formativo finalizzato a rafforzare tra i giovani il senso di responsabilità, il rispetto delle regole e i valori della convivenza civile, attraverso la collaborazione tra scuola e istituzioni.

Durante l’incontro i militari dell’Arma hanno affrontato diversi temi di stretta attualità, dalla cultura della legalità alla cittadinanza attiva, sottolineando come il rispetto delle norme rappresenti un elemento fondamentale per garantire libertà e sicurezza collettiva. Particolare attenzione è stata dedicata ai fenomeni del bullismo e della violenza di genere, analizzati sia dal punto di vista umano che sotto il profilo giuridico. I carabinieri hanno invitato gli studenti a non sottovalutare comportamenti offensivi o discriminatori e a non restare indifferenti davanti a episodi che ledono la dignità delle persone.

Ampio spazio anche al tema della prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, con un confronto diretto sulle conseguenze sanitarie, legali e sociali legate al consumo di droghe. Gli studenti sono stati coinvolti in un dialogo aperto, volto a stimolare consapevolezza e spirito critico nelle scelte quotidiane. L’istituto ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, ringraziando l’Arma dei carabinieri per la disponibilità e la costante attenzione verso il mondo della scuola, nella convinzione che il dialogo tra istituzioni rappresenti uno strumento fondamentale per accompagnare i giovani in un percorso di crescita basato su legalità, rispetto e responsabilità.

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