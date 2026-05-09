In casa pasticche di ecstasy, metadone e cocaina. A Stintino, i carabinieri della stazione locale, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione risale alla scorsa settimana quando i militari insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, che si agitava alla loro vista, lo hanno fermato e, in considerazione della condotta e dei precedenti di polizia a suo carico, hanno proceduto a una perquisizione personale e in seguito a domicilio.

Nell’abitazione hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 44 pasticche di ecstasy, 3,72 grammi di cocaina e 3 flaconi di metadone. L’uomo è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida che ha stabilito la misura dell’obbligo di dimora.



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