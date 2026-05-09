La classe 3ª A della scuola secondaria di primo grado di Uri "Giuseppe Pinna-Mulas", appartenente all’Istituto Comprensivo “Ittiri Usini”, ha conquistato l’accesso alle finali nazionali dei Nuovi Giochi della Gioventù, distinguendosi nella disciplina del calcio a 5 misto.

Un percorso esemplare quello delle studentesse e degli studenti, iniziato il 1° aprile, quando la squadra ha superato il triangolare contro Sorso e Usini, mostrando fin da subito determinazione e qualità tecniche. Il cammino è proseguito il 16 aprile nella fase provinciale, dove i giovani atleti hanno prima sconfitto l’Ossi in semifinale e poi l’Alghero in finale, guadagnandosi l’accesso alla fase regionale. La svolta decisiva è arrivata l’8 maggio, durante la competizione regionale: una semifinale combattuta vinta contro il Cagliari per 8 5 e una finale dominata contro l’Oristano, conclusa 9 1, hanno sancito la qualificazione ufficiale alle finali nazionali.

Un risultato che permetterà alla squadra di rappresentare la Sardegna a Roma, dal 26 al 29 maggio 2026. La classe si è distinta anche in altre discipline sportive. Nella pallavolo, i ragazzi hanno conquistato il primo posto nel quadrangolare di Ossi il 15 aprile, per poi ottenere un positivo terzo posto nella successiva fase ad Alghero. Buone prestazioni anche nel basket, con il secondo posto nel girone durante il torneo al CUS Sassari e un quarto posto finale al termine di gare intense e combattute.

«Un risultato straordinario che premia impegno, passione, spirito di squadra e sacrificio dei nostri ragazzi e ragazze», afferma il sindaco di Uri, Matteo Emanuele Dettori. «Siamo immensamente orgogliosi dei nostri studenti, prosegue il Sindaco, che oltre allo studio conseguono risultati in ambito sportivo; il nostro augurio è che possano continuare a sognare in grande, a divertirsi, portando in alto il nome della nostra comunità», conclude il primo cittadino.

Dietro questi risultati c’è un lavoro costante portato avanti nel corso dell’anno scolastico, grazie all’impegno degli studenti, al supporto delle famiglie e alla guida dei docenti, in particolare degli insegnanti di Educazione motoria, professori Luca Perron e Giuseppe Scarpa. A Roma, la squadra porterà con orgoglio i colori della propria scuola e della Sardegna, pronta a vivere un’esperienza indimenticabile e a continuare a inseguire i propri sogni sportivi.

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