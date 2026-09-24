Il Comune di Banari avvia un intervento di rigenerazione urbana da 600.000 euro per riqualificare la piazza e il giardino tra via Laconi e via Lussu, di cui 539.995 euro di finanziamento regionale.

L'Amministrazione comunale partecipa al cofinanziamento dell'opera per un importo di circa 60mila euro attingendo da risorse del bilancio comunale e quote del risultato di amministrazione. L'intervento comprende il rinnovo della pavimentazione, la creazione di nuovi percorsi, l'installazione di sedute e monoliti in trachite locale e il rifacimento dei marciapiedi circostanti la zona 167.

L'intervento si sviluppa su zone centrali nel rispetto del contesto urbano, utilizzando materiali in armonia con le opere esistenti. L'obiettivo principale è restituire alla comunità uno spazio accessibile, inclusivo e multifunzionale, capace di stimolare la socialità, il senso di appartenenza e il benessere dei cittadini di ogni età.

Un'opera di rilievo in grado di cambiare il volto di uno degli spazi importanti del territorio comunale che mira a rigenerare zone e contesti di socializzazione per i residenti.

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