Una vera e propria «base logistica del falso» nel cuore di Olbia, con oltre 1.300 orologi di lusso, ma completamente falsi, nascosti in un’abitazione privata. È quanto hanno scoperto i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia nell’ambito dell’intensificazione dei controlli contro la contraffazione e a tutela del Made in Italy.

L’attività investigativa ha portato i Finanzieri fino a un magazzino ricavato all’interno di una casa nel centro cittadino. Qui, nascosti in diversi barattoli utilizzati per la tintura, erano custoditi oltre un migliaio di articoli di (apparente) alta orologeria.

Si trattava di riproduzioni molto fedeli dei modelli più celebri commercializzati dai principali marchi del lusso, tra cui Patek Philippe, Rolex, Bulgari, Omega, Hublot, Audemars Piguet, Panerai, Cartier e Swatch. Il proprietario dell’immobile, un 45enne, non è stato in grado di esibire nessuna documentazione che ne comprovasse l’autenticità.

La merce, spiegano le Fiamme Gialle, era realizzata con una cura tale da imitare il più possibile gli originali. Anche il packaging era studiato nei dettagli, con tanto di certificati di garanzia.

Al termine dell’operazione, tutti gli articoli sono stati sequestrati. Il 45enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

(Unioneonline/D)

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