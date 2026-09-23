Palloni del settore giovanile Campanedda squarciati con un coltello. Lunedì notte, comunica la società della borgata di Sassari, alcuni ignoti hanno forzato il container dove viene riposta l’attrezzatura. «Un gesto di cui, francamente, è difficile capire il senso- scrive la società sui social- Perché sì: ci vuole davvero una certa dose di coraggio per prendersela con un lucchetto e, soprattutto, con dei palloni da calcio destinati a dei bambini».

Forse una ragazzata fatta, ci si chiede, per noia, o invidia oppure rabbia. «Qualunque sia la risposta, il risultato rimane lo stesso: hai danneggiato materiale che serve ai nostri ragazzi e a una società che ogni giorno lavora per loro».

Assicurando che i palloni verranno ricomprati e il container sistemato con il ripristino dell’attrezzatura, l’Atletico Campanedda si rivolge all’autore o agli autori del gesto. «Tu, invece, dovrai semplicemente convivere con il fatto di aver dedicato una notte della tua vita a danneggiare l’attrezzatura di una squadra di bambini», conclude il direttivo.

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