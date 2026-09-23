Ha investito due bambine in via Rockfeller e poi si è dato alla fuga.

È caccia al pirata della strada a Sassari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le due bimbe stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, assieme alla loro mamma. Davanti, una colonna di auto ferme per consentire l’attraversamento pedonale, ma il conducente si è messo sulla corsia di sorpasso e le ha superate tutte, finendo per travolgere le piccole. Si è fermato per un istante, poi è scappato facendo perdere le sue tracce.

Per fortuna le bambine non hanno riportato gravi ferite, sono state comunque portate al pronto soccorso del Santissima Annunziata con le ambulanze del 118.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale, che sta cercando di risalire al pirata della strada.

(Unioneonline)

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