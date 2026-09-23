Nuova emergenza idrica a Sassari. Enas, Ente Acque della Sardegna, ha informato su un’ulteriore rottura nell’acquedotto Coghinas 2 che alimenta i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale e Monte Agnese.

Il guasto è avvenuto a Castelsardo causando un aggravamento della situazione già critica che va avanti da giorni e, si comunica, «la sua riparazione richiederà una fermata dall’operatività della condotta di 24 ore».

La situazione, per quanto riguarda Sassari, porterà alla chiusura dell’erogazione dalle 18 di stasera, mercoledì 23 settembre 2026, alle 8 della mattina successiva, e domani, giovedì 24, dalle 15 del pomeriggio alle 8 della mattina successiva nei seguenti quartieri: Li Punti, Predda Niedda, Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Stop acqua poi dalle 20 alle 8 della mattina successiva, sia stasera, mercoledì 23, sia domani, giovedì 24, nei quartieri di Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari. Infine chiusura dalle 12 di domani giovedì 24 alle 11 della mattina successiva nella Nurra di Sassari: La Corte, Palmadula, Argentiera, La Pedraia e Biancareddu.

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