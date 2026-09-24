Organizzato dall'amministrazione comunale e dall’Associazione Itinerandia parte a Putifigari il Festival Sémenes, che sino a domenica proporrà ltre 30 appuntamenti, tra presentazioni letterarie e incontri formato talk e tavola rotonda, laboratori “materiali” (produzione di miele e formaggio) aperti ragazzi e ragazze e pubblico, laboratori di animazione alla lettura per studenti e studentesse, escursioni sul territorio (FAI Sassari), focus approfonditi e dedicati a produzioni del territorio e dell’Isola come grano e pasta, carne e seta.

La giornata odierna propone in serata dalle 18 in poi gli incontri con la giornalista Cristina Nadotti che presenta il libro-inchiesta "Il Turismo che non paga", con l'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa sul tema Dalla Terra dei Fuochi alle Istituzioni, in difesa dell’ambiente. A seguire intervento in musica del Gruppo Folk Putifigari. La prima giornata si chiuderà alle 21 in piazza Boyl con Geografie mistiche, spettacolo di e con Mario Tozzi ed Enzo Favata.

Venerdì si inizia sempre al mattino negli spazi delle scuole elementari di Putifigari, dove sono in programma i laboratori con Andrea Bonifazi (Ventimila specie e Selina Mao (Un soffio nel blu), divulgatori e divulgatrici capaci di avvicinare anche i più giovani alla conoscenza della natura e della scienza. Si prosegue in piazza Boyl con l’attenzione che si sposta sul rapporto fra ambiente e produzioni locali con Il mondo del miele e delle api, laboratorio a cura dell’Associazione Su Moju.

Alle 18 nell’Auditorium Comunale, Ermanno Giudici affronta il tema della comunicazione e della disinformazione climatica con Ha sempre fatto caldo! Come la disinformazione rende il clima bollente. Alle 19 Costantino Cossu converserà con Stefania Divertito sul libro dell’autrice Guerra e Clima, reportage che indaga gli effetti ambientali dei conflitti a decenni o secoli di distanza. Alle 20 si torna.. alla terra passando per la tavola con Allevare, coltivare, trasformare: Il grano e la pasta: Stefano Resmini e Giovanni Fancello dialogano con Pasquale Tanda. Ultimo appuntamento di giornata, alle 21, lo spettacolo Verde ma non troppo di Pino e gli Anticorpi, per un suggestivo e imprevedibile incontro fra ambiente e comicità.

© Riproduzione riservata