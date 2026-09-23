Frida Kahlo, due sorelle e i pregiudizi. Sono i temi della serata di sabato 26 settembre al Teatro Civico di Sassari che proporrà un triplice spettacolo grazie al festival della danza d’autore “Corpi in movimento”, curato da Danzeventi. Protagoniste le compagnie nazionali Komoko con "The Fridas" di Sofia Nappi, Ariella Vidach AIEP con "Io, Tu, Io E Te, Tu Ed Io, Noi, Loro, Noi E Loro" e la GDO con "Pre-giudizio".

“The Fridas” è un duetto ispirato al dipinto “Le due Frida”, realizzato da una delle pittrici più note del secolo scorso, Frida Kahlo, che è lo spunto per esplorare il complesso tema dell’identità umana attraverso un rapporto di complicità e contrasto tra due danzatori.

Lo spettacolo di AIEP porta invece due sorelle, le coreografe e danzatrici Alessandra e Roberta Indolfi (classe 2000), a rapportarsi in due corpi che si incarnano e si scarnano.

GDO elabora invece una composizione a partire dall’idea che il pregiudizio travisi e pieghi la realtà, insinuando il dubbio, mutando l'ambiente e generando opinioni già scritte, pronte a diventare ingiuste.

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