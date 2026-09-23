La corsa a nuovo rettore di Sassari: sarà ballottaggio tra Morandi e ChessaSergio Uzzau, ordinario di Microbiologia, esce dalla gara avendo preso 194 preferenze
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Sarà ballottaggio tra Francesco Morandi e Omar Chessa nella competizione rettorale a Sassari.
Il primo, ordinario di Diritto al Turismo, ha ottenuto oggi 267 voti nella seconda tornata elettorale, dopo quella di lunedì, il secondo, ordinario di Diritto costituzionale ne ha presi 227. Sergio Uzzau, ordinario di Microbiologia, esce dalla gara avendo preso 194 preferenze.
I risultati sono stati annunciati oggi dal presidente della commissione elettorale Antonio Piga nell'aula Magna dell'Università di Sassari. Il ballottaggio si terrà il prossimo lunedì 28 settembre e prevarrà chi prenderà più voti.