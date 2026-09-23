Forza la porta della casa della madre: arrestato a Porto TorresL’accusa di violazione del divieto di avvicinamento
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Ha continuato ad avvicinarsi alla madre nonostante il provvedimento di allontanamento dalla abitazione del genitore. È stato arrestato nel pomeriggio di domenica 20 settembre a Porto Torres, dai carabinieri della stazione locale, intervenuti insieme ai militari della stazione di Palmadula, durante il servizio di controllo del territorio.
Giunti in via Ettore Sacchi, i militari hanno individuato l'uomo che aveva violato il provvedimento di allontanamento e il divieto di avvicinamento nei confronti della madre.
La donna spaventata dal figlio che aveva forzato l’ingresso nella sua casa contro la sua volontà, è riuscita ad allarmare i militari di via Antonelli. Intervenuti sul posto hanno bloccato l’uomo prima che la situazione potesse in qualche modo degenerare. Trasferito in caserma è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento ai familiari.