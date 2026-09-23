Investe due bambine sulle strisce pedonali e scappa. L’episodio è avvenuto ieri mattina a Sassari, in via Rockfeller, poco dopo la rotatoria tra via Washington e via Turati, nel quartiere Rizzeddu-Monserrato. Le piccole erano insieme alla madre e stavano attraversando la carreggiata alle otto del mattino. Secondo una prima ricostruzione, una fila di autovetture si è arrestata per lasciare passare le tre. Una Fiat Punto invece ha proseguito dritta urtando le bambine che sono cadute sull’asfalto. La persona al volante si sarebbe prima fermata, per poi risalire in macchina e andare via senza prestare soccorso alle bambine.

L’intera sequenza è avvenuta davanti alla caserma dei carabinieri e ha visto, per i rilievi del caso, l’intervento della polizia locale.

Le piccole sono state condotte in ospedale e le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Gli agenti intanto stanno indagando per risalire all’identità dell’investitore e il cerchio su di lui si starebbe chiudendo.

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