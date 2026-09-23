Ancora emergenza idrica al Coghinas 2 dove è in corso un nuovo intervento di riparazione dell’acquedotto. Il guasto riscontrato in territorio di Castelsardo comporterà chiusure in alcune zone di Sorso. Enas, Ente Acque della Sardegna, ha comunicato l’ulteriore rottura negli impianti del Coghinas 2. che alimenta i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale e Monte Agnese, e la sua riparazione richiederà una fermata dall’operatività della condotta di 24 ore.

Nel territorio di Sorso sono state programmate interruzioni nella zona di Platamona e nell’Agro, dalle 12 di domani, giovedì 24 settembre, alle 11 di venerdì 25. Nel centro abitato l’erogazione sarà garantita dall’acquedotto Bidighinzu. Il ripristino dell’erogazione potrà variare di circa 2-3 ore in base all’altezza in cui si trovano le utenze o al fatto di essere serviti da tratti terminali di rete. Enas e Abbanoa garantiscono che verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi.

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