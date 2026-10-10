Sono riprese a Stintino le ricerche di Marcello Fini, il giovane sassarese di 32 anni trascinato dalle onde mentre pescava sulla scogliera della Valle della Luna, uno dei luoghi più insidiosi del litorale stintinese. Il bodybuilder appassionato di pesca si era recato ieri mattina sul posto con le attrezzature necessarie, dopo aver parcheggiato la propria auto, una Dacia Duster, in località "Scoglietti".

Proprio qui è stata rinvenuta la macchina con all'interno i documenti che hanno consentito di identificarlo. Intorno alle 9.30 alcuni turisti tedeschi lo hanno avvistato in mare in difficoltà, condizioni meteo marine che hanno reso difficili anche le ricerche. Le operazioni sono proseguite senza sosta e questa mattina, compatibilmente con le condizioni del mare, con una grande mobilitazione delle forze dell'ordine sono riprese le ricerche su richiesta della Guardia Costiera di Porto Torres e i Vigili del Fuoco del Comando di Sassari. Sul posto, in arrivo anche gli elicotteri della Guardia costiera e dei caschi rossi.

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