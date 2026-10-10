Villanova Monteleone investe sulla manutenzione straordinaria delle strade vicinali. Il Comune è beneficiario di un contributo di 367.000 concesso dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici per la manutenzione straordinaria delle strade. Grazie alla partecipazione ad un Avviso pubblico della Regione Sardegna – Assessorato ai Lavori Pubblici - il Comune di Villanova Monteleone è stato inserito al primo posto in graduatoria. Il contributo si aggiunge ad ulteriori somme, circa 1 milione di euro che l’Amministrazione comunale, insieme all’attività della Unione dei Comuni, ha destinato alla rete di strade rurali del territorio villanovese, estesa per oltre 180 chilometri. Infatti, per le strade rurali in questi anni sono state investite somme importanti quali 500mila del fondo della Montagna, 240mila con fondi Unione del Villanova, 200mila da risorse comunali e oltre a 50mila dai riconosciuti al consorzio strade. Inoltre, il Comune ha partecipato unitamente al Comune di Montresta ad un bando dell’Assessorato Agricoltura con un progetto complessivo di 600mila euro che si confida, con lo scorrimento di graduatoria, possa essere anch’esso finanziato. Dall’attività di programmazione del Consorzio strade vicinali, sono state riconosciute a quest’ultimo e saranno anch’esse impegnate nelle strade del territorio ulteriori 300.000,00 provenienti dal bando Argea della Regione.

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