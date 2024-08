Chiusa per 15 giorni la discoteca algherese Touch on the Beach.

A deciderlo il questore di Sassari in seguito all’episodio del 14 agosto che ha visto un 23enne della città catalana colpito sul volto, durante una rissa, da una persona di colore nei locali dell’attività.

Una circostanza che ha portato il ragazzo a sporgere denuncia ai carabinieri, anche come conseguenza della prognosi di 30 giorni ricevuta e alla frattura orbitale patita a causa del colpo subito.

I titolari del Touch, come Federico Salis, hanno dichiarato a più riprese di aver fatto tutto il possibile per evitare l’atto di violenza sostenendo poi che l’aggressore non ha mai lavorato per loro.

