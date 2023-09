Una spedizione di 94 greci nel Nord Sardegna per conoscere le attività di pescaturismo nel Golfo dell’Asinara e non solo. I rappresentanti provenienti da 17 Flag, tra tecnici, pescatori amministratori locali e la presidente dell’associazione nazionale ellenica, sono stati accolti dal Flag Nord Sardegna, presieduto da Benedetto Sechi.

Tre giorni speciali trascorsi tra la costa ovest ed est della Sardegna per chiudere definitivamente il Piano di azione a valere sul Feamp 2014-2020, attraverso l’attività legata alla cooperazione e alla condivisione di esperienze. Dopo un viaggio tra le acque azzurre del Golfo dell'Asinara assieme alle tante imbarcazioni che in estate offrono esperienze suggestive ai tanti turisti, e non solo, la delegazione dei greci si è soffermata sull’isola per una visita e due laboratori, in collaborazione con il Parco nazionale dell’Asinara.

Domani, invece, il gruppo ellenico sarà ospite dell’isola di Tavolara per lo scambio sulla diversificazione turistica legata ad attività di educazione ambientale e alimentare. Così il presidente Benedetto Sechi: «Il pescaturismo è un'attività molto apprezzata perché lega la pesca al turismo in aree di grandissimo pregio paesaggistico e ambientale come il Parco Nazionale dell'Asinara e siamo felici di poter mostrare anche ai colleghi ellenici questa attività imprenditoriale fiorente e facilmente riproponibile ovunque».

