«Come sindaci viviamo con drammatico coinvolgimento i rischi che ogni giorno corrono le nostre concittadine e i nostri concittadini pendolari, studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, e tutte le automobiliste e gli automobilisti che percorrono il pericoloso tratto di strada. Mai come in questi giorni, tristemente caratterizzati dal dolore dovuto all'ultimo terribile incidente che ha visto due giovanissimi di 15 e 16 anni, è stata avvertita la necessità di intervenire per tutelare le comunità che amministriamo, per fare in modo che nessuno si senta in pericolo nel transitare lungo la strada che rappresenta rischi incalcolabili per l'incolumità delle persone».

Lo scrivono, in una lattera indirizzata all'amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois, i sindaci di Tissi (Gian Maria Budroni), Ossi (Pasquale Lubinu), Usini (Antonio Brundu), Ittiri (Antonio Sau) e Putifigari (Giacomo Contini) che denunciato le criticità all'intersezione "incrocio a raso" tra la strada provinciale 3 e la direttissima "Sassari-Ittiri".

Nella missiva, i primi cittadini chiedono un incontro a Fois «affinché venga riservata una particolare attenzione alle amministrazioni comunali interessate e al territorio più in generale».

La richiesta è stata accolta dall'Amministratore Provinciale che ha garantito la presenza al sit-in di lunedì 3 luglio nell'incrocio interessato, e successivamente nella Sala Consiliare del comune di Tissi con gli amministratori, i sindaci, i tecnici della provincia per discutere delle probabili soluzioni da adottare per la messa in sicurezza dell'intersezione sulla strada provinciale.

